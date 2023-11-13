Крайнова Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

После 22.08.1917

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1899

Сын: Крайнов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 25.08.1899

Муж: Крайнов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
11.03.1901

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1903

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1904

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1906

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1908

Дочь: Акулина Тимофеевна

Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
17.06.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Фёдор Илларионович Никулин
Рождение ребёнка
30.05.1910

Дочь: Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1912

Сын: Крайнов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1917

Дочь: Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 22.08.1917
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