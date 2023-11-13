Крайнова Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиПосле 22.08.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1899
Сын: Крайнов Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич
Бракосочетание
До 25.08.1899
Рождение ребёнка
11.03.1901
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
07.03.1903
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
04.11.1904
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
25.03.1906
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
14.06.1908
Дочь: Акулина Тимофеевна
Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич
Восприемник
17.06.1909
Фёдор Илларионович Никулин
Рождение ребёнка
30.05.1910
Дочь: Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
21.05.1912
Сын: Крайнов Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
22.08.1917
Дочь: Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Крайнов Тимофей Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 22.08.1917