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Макмак Харлампий Христофорович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Макмак Христофор Васильевич

Мать: Макмак Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анна Харлампиевна

Мать ребёнка: Макмак Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1894

Сын: Макмак Павел Харлампиевич

Мать ребёнка: Макмак Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1895

Сын: Макмак Петр Харлампиевич

Мать ребёнка: Макмак Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Елизавета Харлампиева

Мать ребёнка: Макмак Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1899

Сын: Макмак Андрей Харлампиевич

Мать ребёнка: Макмак Прасковья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макмак Прасковья Ильинична

Смерть
Неизвестно
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