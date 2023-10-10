Макмак Харлампий Христофорович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анна Харлампиевна
Мать ребёнка: Макмак Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1894
Сын: Макмак Павел Харлампиевич
Мать ребёнка: Макмак Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Макмак Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Елизавета Харлампиева
Мать ребёнка: Макмак Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1899
Сын: Макмак Андрей Харлампиевич
Мать ребёнка: Макмак Прасковья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно