Макмак Павел Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакмак Павел Харлампиевич

Макмак Павел Харлампиевич

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1894

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Макмак Харлампий Христофорович

Мать: Макмак Прасковья Ильинична

Смерть
1894
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close