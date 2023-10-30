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Макмак Павел Харлампиевич
Макмак Павел Харлампиевич
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Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1894
Дата смерти
1894
Пол
Мужской
Отец
Макмак Харлампий Христофорович
1867 г.р.
Мать
Макмак (Спахи) Прасковья Ильинична
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Макмак Харлампий Христофорович
Мать:
Макмак Прасковья Ильинична
Малоянисоль
Смерть
1894
Малоянисоль
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