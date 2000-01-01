Иосиф Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИосиф Осип

Иосиф Осип

avatar

Место рождения

деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Ефрем Осипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Семён

Мать ребёнка: не указана

деревни Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Сергей

Мать ребёнка: не указана

деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close