Иосиф Осип
Место рождениядеревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Семён
Мать ребёнка: не указана
деревни Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Сергей
Мать ребёнка: не указана
деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя