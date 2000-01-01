Белоусов Ефрем Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иосиф Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1872
Дочь: Журавлева Евдокия Ефремовна
Мать ребёнка: Белоусова Ефросинья Степановна
с.Шакшино
Рождение ребёнка
30.10.1883
Мать ребёнка: Белоусова Ефросинья Степановна
с.Шакшино
Урутьма
Смерть
Неизвестно