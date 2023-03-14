Белоусова Ефросинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Ефросинья Степановна

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Место рождения

с.Шакшино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Шакшино
Рождение ребёнка
21.02.1872

Дочь: Журавлева Евдокия Ефремовна

Отец ребёнка: Белоусов Ефрем Осипович

с.Шакшино
Рождение ребёнка
30.10.1883

Сын: Белоусов Роман Ефремович

Отец ребёнка: Белоусов Ефрем Осипович

с.Шакшино
Урутьма
Смерть
Неизвестно
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