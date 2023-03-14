Белоусова Ефросинья Степановна
Место рожденияс.Шакшино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Шакшино
Рождение ребёнка
21.02.1872
Дочь: Журавлева Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: Белоусов Ефрем Осипович
с.Шакшино
Рождение ребёнка
30.10.1883
Отец ребёнка: Белоусов Ефрем Осипович
с.Шакшино
Урутьма
Смерть
Неизвестно