Осипов Сергей
Место рождениядеревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Иосиф Осип
Мать: не указана
деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя