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Осипов Сергей

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Место рождения

деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иосиф Осип

Мать: не указана

деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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