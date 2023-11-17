Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Белоусов Иосиф Федорович

Отец ребёнка: Белоусов Федор Григорьевич

Шакшино, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Белоусов Захар Федорович

Отец ребёнка: Белоусов Федор Григорьевич

Шакшино, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Белоусов Максим Флорович

Отец ребёнка: Белоусов Федор Григорьевич

Шакшино, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Белоусова Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Белоусов Федор Григорьевич

Шакшино, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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