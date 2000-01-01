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Осипов Семён

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Место рождения

деревни Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иосиф Осип

Мать: не указана

деревни Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Елизаров Кузнецов Анастасия

Мать ребёнка: ?

деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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