Васнецова (Яновская) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти15.09.1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1801
Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Лубнина Олимпиада Кузьминична
Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Спасская Наталья Кузьминична
Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Афанасия Кузьминична
Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
порутчиская дочь
Смерть
15.09.1818