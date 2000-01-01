Васнецова (Яновская) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Яновская) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

15.09.1818

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1801

Сын: Васнецов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Васнецов Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Васнецов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Лубнина Олимпиада Кузьминична

Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Спасская Наталья Кузьминична

Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Афанасия Кузьминична

Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Васнецов Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Васнецов Кузьма Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
порутчиская дочь
Смерть
15.09.1818
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