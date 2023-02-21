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(Васнецова) Анна Кузьминична
(Васнецова) Анна Кузьминична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1807
Пол
Женский
Отец
Васнецов Кузьма Иванович
1776 г.р.
Мать
Васнецова (Яновская) Татьяна Андреевна
Около 1783 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец:
Васнецов Кузьма Иванович
Мать:
Васнецова Татьяна Андреевна
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