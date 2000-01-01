Васнецов Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Афанасия Николаевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Талоключинское 1828, г. Котельнич 1830, с. Верховойское 1849
Смерть
1850