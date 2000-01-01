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Васнецов Николай Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Васнецов Кузьма Иванович

Мать: Васнецова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Афанасия Николаевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Талоключинское 1828, г. Котельнич 1830, с. Верховойское 1849
Смерть
1850
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