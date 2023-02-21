Спасская (Васнецова) Наталья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская (Васнецова) Наталья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Васнецов Кузьма Иванович

Мать: Васнецова Татьяна Андреевна

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