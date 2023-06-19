Поганкина (Лопнева) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поганкина (Лопнева) Наталья Федоровна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

19.08.1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1782

Отец: Лопнев Федор Миронович

Мать: Лопнева Дарья Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1802

Муж: Поганкин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Пояркова Праскева Михайловна

Отец ребёнка: Поганкин Михаил Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область