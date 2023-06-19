Поганкина (Лопнева) Наталья Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.08.1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1782
Отец: Лопнев Федор Миронович
Мать: Лопнева Дарья Андреевна
Бракосочетание
28.01.1802
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Пояркова Праскева Михайловна
Отец ребёнка: Поганкин Михаил Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно