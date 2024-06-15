Поганкин Михаил Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Поганкин Михаил Петрович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поганкин Петр Алексеев

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1802

Жена: Поганкина (Лопнева) Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Пояркова (Поганкина) Праскева Михайловна

Мать ребёнка: Поганкина (Лопнева) Наталья Федоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
До 1816

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