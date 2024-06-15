Поганкин Михаил Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поганкин Петр Алексеев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1802
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Пояркова (Поганкина) Праскева Михайловна
Мать ребёнка: Поганкина (Лопнева) Наталья Федоровна
Смерть
До 1816