Герасимова (Кузина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Кузина) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Сибирцево 1-е, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

28.12.1913

Дата смерти

22.03.2006

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

1937 г.р.
1940 г.р.
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1955 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1913

Отец: Кузин Иван Иванович

Мать: Кузина Фаина

Сибирцево 1-е, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.10.1937

Сын: Герасимов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Герасимов Василий Константинович

Хилок, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.03.1940

Дочь: Кушнарева Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Герасимов Василий Константинович

Сибирцево 1-е, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Василий Константинович

Рождение ребёнка
22.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Василий Константинович

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.08.1955

Дочь: Ильина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Герасимов Василий Константинович

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Василий Константинович

Новосибирская обл., Татарский р-н, совхоз 44
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Василий Константинович

Смерть
22.03.2006
село Игнатьевка, Россия
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