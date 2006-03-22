Герасимова (Кузина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.12.1913
Дата смерти22.03.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1913
Отец: Кузин Иван Иванович
Мать: Кузина Фаина
Рождение ребёнка
20.10.1937
Сын: Герасимов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Герасимов Василий Константинович
Хилок, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.03.1940
Дочь: Кушнарева Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Герасимов Василий Константинович
Рождение ребёнка
01.09.1948
Рождение ребёнка
22.10.1950
Рождение ребёнка
13.08.1955
Дочь: Ильина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Герасимов Василий Константинович
Рождение ребёнка
21.02.1958
Новосибирская обл., Татарский р-н, совхоз 44
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.2006
село Игнатьевка, Россия