Ильина (Герасимова) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1955
Рождение ребёнка
15.02.1979
Дочь: Маслова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Ильин Александр Владимирович
Тавда, Тавдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1980
Дочь: Минлигареева Наталья
Отец ребёнка: Ильин Александр Владимирович
Свердловская обл,г. Тавда
Бракосочетание
Неизвестно