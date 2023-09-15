Ильина (Герасимова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Герасимова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1955

Отец: Герасимов Василий Константинович

Мать: Герасимова Анастасия Ивановна

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.02.1979

Дочь: Маслова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Ильин Александр Владимирович

Тавда, Тавдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1980

Дочь: Минлигареева Наталья

Отец ребёнка: Ильин Александр Владимирович

Свердловская обл,г. Тавда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Александр Владимирович

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