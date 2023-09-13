Антонова (Герасимова) Фаина Васильевна
Место рожденияНовосибирская обл., Татарский р-н, совхоз 44
Дата рождения21.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.02.1958
Новосибирская обл., Татарский р-н, совхоз 44
Рождение ребёнка
23.08.1978
Сын: Антонов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Антонов Николай
Прокудское, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.01.1980
Сын: Антонов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Антонов Николай
Игнатьевка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антонов Николай