Антонова (Герасимова) Фаина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Герасимова) Фаина Васильевна

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Место рождения

Новосибирская обл., Татарский р-н, совхоз 44

Дата рождения

21.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1958

Отец: Герасимов Василий Константинович

Мать: Герасимова Анастасия Ивановна

Новосибирская обл., Татарский р-н, совхоз 44
Рождение ребёнка
23.08.1978

Сын: Антонов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Антонов Николай

Прокудское, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.01.1980

Сын: Антонов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Антонов Николай

Игнатьевка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Николай

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