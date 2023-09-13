Кузина (Томина) Фаина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кузин Иван Иванович
Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.12.1913
Дочь: Герасимова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузин Егор Иванович
Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно