Кузина (Томина) Фаина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Томина) Фаина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кузин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович

Сибирцево 1-е, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кузин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович

Сибирцево 1-е, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кузин Леонид Иванович

Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович

Рождение ребёнка
28.12.1913

Дочь: Герасимова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович

Сибирцево 1-е, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Николай Иванович

Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Егор Иванович

Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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