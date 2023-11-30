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Прокопцов Николай Филиппович

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

09.05.1900

Дата смерти

10.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1900

Отец: Прокопец Филипп Михайлович

Мать: Прокопец Ольга Андреевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирован в семье Прокопца Филиппа Михайловича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 48-49
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопцов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.03.1952
г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Причина смерти: рак желудка, сердечная недостаточность
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