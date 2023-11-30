Прокопцов Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения09.05.1900
Дата смерти10.03.1952
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1900
Место жительства
1917
зафиксирован в семье Прокопца Филиппа Михайловича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 48-49
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопцов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.03.1952
г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Причина смерти: рак желудка, сердечная недостаточность