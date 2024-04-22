Прокопец (Лысенкова) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец (Лысенкова) Ольга Андреевна

Место рождения

Самары, Полтавська область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Самары, Полтавська область
Бракосочетание
27.01.1897

Муж: Прокопец Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
26.07.1898

Сын: Прокопец Пантелеймон Филиппович

Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
09.05.1900

Сын: Прокопцов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.?.1906

Дочь: Евфросинья Филипповна

Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
30.01.1908

Сын: Прокопец Иван Филиппович

Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Агрофена Филипповна

Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.02.1915

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Зырянова Александра Филипповна

Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жилкина Мария Филипповна

Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеева Полина Филипповна

Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович

Смерть
Неизвестно
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