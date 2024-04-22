Прокопец (Лысенкова) Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
27.01.1897
Рождение ребёнка
26.07.1898
Сын: Прокопец Пантелеймон Филиппович
Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
09.05.1900
Сын: Прокопцов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
25.?.1906
Дочь: Евфросинья Филипповна
Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
30.01.1908
Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Агрофена Филипповна
Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
26.02.1915
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Зырянова Александра Филипповна
Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жилкина Мария Филипповна
Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агеева Полина Филипповна
Отец ребёнка: Прокопец Филипп Михайлович
Смерть
Неизвестно