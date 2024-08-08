(Мацкевич) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мацкевич (Пржевальская) Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Мацкевич Иосиф Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мацкевич Иосиф Фомич
Рождение ребёнка
04.01.1904
Отец ребёнка: Мацкевич Иосиф Фомич
Рождение ребёнка
01.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мацкевич Иосиф Фомич