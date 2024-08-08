(Мацкевич) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мацкевич) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мацкевич (Пржевальская) Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Мацкевич Иосиф Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацкевич Станислав Фомич

Отец ребёнка: Мацкевич Иосиф Фомич

Рождение ребёнка
04.01.1904

Сын: Мацкевич Фома Иосифович

Отец ребёнка: Мацкевич Иосиф Фомич

Рождение ребёнка
01.01.1937

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Отец ребёнка: Мацкевич Иосиф Фомич

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