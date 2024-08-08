Мацкевич Фома Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМацкевич Фома Иосифович

Мацкевич Фома Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1904

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1904

Отец: Мацкевич Иосиф Фомич

Мать: (Мацкевич) Мария

Рождение ребёнка
23.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пржевальская (Мацкевич) Розалия Станиславовна

Рождение ребёнка
04.09.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пржевальская (Мацкевич) Розалия Станиславовна

Рождение ребёнка
26.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пржевальская (Мацкевич) Розалия Станиславовна

Рождение ребёнка
09.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пржевальская (Мацкевич) Розалия Станиславовна

Рождение ребёнка
15.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пржевальская (Мацкевич) Розалия Станиславовна

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