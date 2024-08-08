Мацкевич Фома Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1904
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1904
Отец: Мацкевич Иосиф Фомич
Мать: (Мацкевич) Мария
Рождение ребёнка
23.01.1931
Рождение ребёнка
04.09.1933
Рождение ребёнка
26.11.1939
Рождение ребёнка
09.03.1942
Рождение ребёнка
15.11.1947