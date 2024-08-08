Мацкевич Станислав Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мацкевич Иосиф Фомич
Мать: (Мацкевич) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мацкевич) Регина
Рождение ребёнка
01.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мацкевич) Регина