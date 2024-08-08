Мацкевич Иосиф Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Мацкевич) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мацкевич (Пржевальская) Мария Иосифовна
Мать ребёнка: (Мацкевич) Мария
Рождение ребёнка
04.01.1904
Мать ребёнка: (Мацкевич) Мария
Рождение ребёнка
01.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мацкевич) Мария