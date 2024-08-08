Мацкевич Иосиф Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацкевич Иосиф Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацкевич Станислав Фомич

Мать ребёнка: (Мацкевич) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мацкевич (Пржевальская) Мария Иосифовна

Мать ребёнка: (Мацкевич) Мария

Рождение ребёнка
04.01.1904

Сын: Мацкевич Фома Иосифович

Мать ребёнка: (Мацкевич) Мария

Рождение ребёнка
01.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мацкевич) Мария

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