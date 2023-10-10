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Преображенский Борис Митрофанович
Преображенский Борис Митрофанович
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1889
Пол
Мужской
Отец
Преображенский Митрофан Иванович
1862 г.р.
Мать
Преображенская Алевтина Порфирьевна
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Преображенский Митрофан Иванович
Мать:
Преображенская Алевтина Порфирьевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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