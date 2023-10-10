Преображенский Борис Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПреображенский Борис Митрофанович

Преображенский Борис Митрофанович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1889

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Преображенский Митрофан Иванович

Мать: Преображенская Алевтина Порфирьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close