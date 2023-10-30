Преображенская Алевтина Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенская Алевтина Порфирьевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1887

Муж: Преображенский Митрофан Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Преображенский Борис Митрофанович

Отец ребёнка: Преображенский Митрофан Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1891 ст.

Сын: Преображенский Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Преображенский Митрофан Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Преображенская Александра Митрофановна

Отец ребёнка: Преображенский Митрофан Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Преображенская Варвара Митрофановна

Отец ребёнка: Преображенский Митрофан Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Преображенская Татьяна Митрофановна

Отец ребёнка: Преображенский Митрофан Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Преображенский Алексей Митрофанович

Отец ребёнка: Преображенский Митрофан Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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