Преображенская Алевтина Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1887
Рождение ребёнка
1889
Сын: Преображенский Борис Митрофанович
Отец ребёнка: Преображенский Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1891 ст.
Сын: Преображенский Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Преображенский Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Преображенская Александра Митрофановна
Отец ребёнка: Преображенский Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Преображенская Варвара Митрофановна
Отец ребёнка: Преображенский Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Преображенская Татьяна Митрофановна
Отец ребёнка: Преображенский Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Преображенский Алексей Митрофанович
Отец ребёнка: Преображенский Митрофан Иванович
Смерть
Неизвестно