Бирюков Геннадий
Место рожденияКокпекты, Казахстан
Дата рождения31.08.1904
Дата смерти16.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1904
Отец: Бирюков Василий Авдеевич
Мать: Бирюкова Елизавета
Кокпекты, Казахстан
Бракосочетание
Около 1927
Жена: Бирюкова Надежда
Кокпекты, Казахстан
Рождение ребёнка
18.01.1928
Мать ребёнка: Бирюкова Надежда
Кокпекты, Казахстан
Рождение ребёнка
20.03.1930
Дочь: Колесникова Лидия
Мать ребёнка: Бирюкова Надежда
Рождение ребёнка
18.09.1942
Дочь: Мостовая Валентина
Мать ребёнка: Бирюкова Надежда
Крещение
Неизвестно
Кокпектинская Георгиевская церковь, Кокпекты, Казахстан
Смерть
16.03.1987
Зарафшан, Узбекистан