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Бирюков Геннадий

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Место рождения

Кокпекты, Казахстан

Дата рождения

31.08.1904

Дата смерти

16.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1904

Отец: Бирюков Василий Авдеевич

Мать: Бирюкова Елизавета

Кокпекты, Казахстан
Бракосочетание
Около 1927

Жена: Бирюкова Надежда

Кокпекты, Казахстан
Рождение ребёнка
18.01.1928

Сын: Бирюков Иван Геннадьевич

Мать ребёнка: Бирюкова Надежда

Кокпекты, Казахстан
Рождение ребёнка
20.03.1930

Дочь: Колесникова Лидия

Мать ребёнка: Бирюкова Надежда

Рождение ребёнка
18.09.1942

Дочь: Мостовая Валентина

Мать ребёнка: Бирюкова Надежда

Крещение
Неизвестно
Кокпектинская Георгиевская церковь, Кокпекты, Казахстан
Смерть
16.03.1987
Зарафшан, Узбекистан
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