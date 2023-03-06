Бирюков Георгий
Место рожденияКокпекты, Казахстан
Дата рождения22.09.1897
Дата смерти11.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1897
Отец: Бирюков Василий Авдеевич
Мать: Бирюкова Елизавета
Кокпекты, Казахстан
Смерть
11.09.1943
Курень, Бахмачский район, Черниговская область, Украина
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Курень, Бахмачский район, Черниговская область, Украина