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Бирюков Георгий

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Место рождения

Кокпекты, Казахстан

Дата рождения

22.09.1897

Дата смерти

11.09.1943

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1897

Отец: Бирюков Василий Авдеевич

Мать: Бирюкова Елизавета

Кокпекты, Казахстан
Смерть
11.09.1943
Курень, Бахмачский район, Черниговская область, Украина
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Курень, Бахмачский район, Черниговская область, Украина
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