Бирюков Василий
Место рожденияКокпекты, Казахстан
Дата рождения30.12.1907
Дата смерти14.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1907
Отец: Бирюков Василий Авдеевич
Мать: Бирюкова Елизавета
Кокпекты, Казахстан
Попал в плен (военное)
14.07.1942
Новосельск, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирюкова Елена
Работа или профессия
Неизвестно
Военный Инженер
Место жительства
Неизвестно
Интернациональная ул., 96
Смерть
14.07.1942
Новосельск