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Бирюков Василий

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Место рождения

Кокпекты, Казахстан

Дата рождения

30.12.1907

Дата смерти

14.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1907

Отец: Бирюков Василий Авдеевич

Мать: Бирюкова Елизавета

Кокпекты, Казахстан
Попал в плен (военное)
14.07.1942
Новосельск, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Елена

Работа или профессия
Неизвестно
Военный Инженер
Место жительства
Неизвестно
Интернациональная ул., 96
Смерть
14.07.1942
Новосельск
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