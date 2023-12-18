Комиссарова Прутковская Матрона Мокеевна
Место рожденияАкмолинский уезд, Семеновская волость, Семеновское
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Акмолинский уезд, Семеновская волость, Семеновское
Прутковские прибыли в Семеновку из Самарской губернии, Николаевский уезд, село Вязовка (Дергуновка) Дергуновская волость
Рождение ребёнка
26.03.1884
Сын: Прудковский Иван Герасимович
Отец ребёнка: Прутковский Герасим Иванович
Акмолинский уезд, Семеновская волость, Семеновское
Прутковские (скорее всего Герасим, сестра его и др.с семьями) прибыли в Семеновку из Самарской губернии, Николаевский уезд, село Вязовка (Дергуновка) Дергуновская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прутковский Леонтий Герасимович
Отец ребёнка: Прутковский Герасим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прудковский Прутковский Феодор Герасимович
Отец ребёнка: Прутковский Герасим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Большая Дергуновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно