Комиссарова Прутковская Матрона Мокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссарова Прутковская Матрона Мокеевна

Место рождения

Акмолинский уезд, Семеновская волость, Семеновское

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Акмолинский уезд, Семеновская волость, Семеновское
Прутковские прибыли в Семеновку из Самарской губернии, Николаевский уезд, село Вязовка (Дергуновка) Дергуновская волость
Рождение ребёнка
26.03.1884

Сын: Прудковский Иван Герасимович

Отец ребёнка: Прутковский Герасим Иванович

Акмолинский уезд, Семеновская волость, Семеновское
Прутковские (скорее всего Герасим, сестра его и др.с семьями) прибыли в Семеновку из Самарской губернии, Николаевский уезд, село Вязовка (Дергуновка) Дергуновская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прутковский Леонтий Герасимович

Отец ребёнка: Прутковский Герасим Иванович

Караменды батыр, Целиноградский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прудковский Прутковский Феодор Герасимович

Отец ребёнка: Прутковский Герасим Иванович

Караменды батыр, Целиноградский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прутковский Герасим Иванович

Большая Дергуновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Караменды батыр, Целиноградский район, Акмолинская область
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