село Караменды батыр, село Караменды батыр, Целиноградский район, Акмолинская область (на 2022) — Familio

Караменды батыр

Целиноградский район, Акмолинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Семеновка
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Акмолинский уезд, Семеновская волость
58Семеновское поселение, вол. прав., осн.1890 г.Всех дворов: 60. 345Лошадей: 10.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Акмолинская область, Целиноградский район, Жанаесильский сельский округ
село Караменды батырҚарамеңді батыр а116659300
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