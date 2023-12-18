Прудковский Иван Герасимович
Место рожденияАкмолинский уезд, Семеновская волость, Семеновское
Дата рождения26.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
26.03.1884
Акмолинский уезд, Семеновская волость, Семеновское
Прутковские (скорее всего Герасим, сестра его и др.с семьями) прибыли в Семеновку из Самарской губернии, Николаевский уезд, село Вязовка (Дергуновка) Дергуновская волость
Рождение ребёнка
1903
Сын: Прудковский Степан Иванович
Мать ребёнка: Блинова Агафья Стефановна
Рождение ребёнка
26.10.1907
Сын: Прудковский Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Блинова Агафья Стефановна
Рождение ребёнка
04.09.1910
Дочь: Прутковский Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Агафья Стефановна
Рождение ребёнка
02.10.1912
Дочь: Прутковская Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Агафья Стефановна
Рождение ребёнка
18.10.1913
Дочь: Прутковская Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Агафья Стефановна
Рождение ребёнка
01.03.1915
Дочь: Прутковская Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Агафья Стефановна
Рождение ребёнка
31.03.1918
Дочь: Прутковская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Агафья Стефановна
Смерть
Неизвестно