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Прудковский Иван Герасимович

Место рождения

Акмолинский уезд, Семеновская волость, Семеновское

Дата рождения

26.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1884

Отец: Прутковский Герасим Иванович

Мать: Прутковская Матрона Мокеевна

Акмолинский уезд, Семеновская волость, Семеновское
Прутковские (скорее всего Герасим, сестра его и др.с семьями) прибыли в Семеновку из Самарской губернии, Николаевский уезд, село Вязовка (Дергуновка) Дергуновская волость
Рождение ребёнка
1903

Сын: Прудковский Степан Иванович

Мать ребёнка: Блинова Агафья Стефановна

Караменды батыр, Целиноградский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
26.10.1907

Сын: Прудковский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Блинова Агафья Стефановна

Рождение ребёнка
04.09.1910

Дочь: Прутковский Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Агафья Стефановна

Рождение ребёнка
02.10.1912

Дочь: Прутковская Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Агафья Стефановна

Рождение ребёнка
18.10.1913

Дочь: Прутковская Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Агафья Стефановна

Рождение ребёнка
01.03.1915

Дочь: Прутковская Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Агафья Стефановна

Рождение ребёнка
31.03.1918

Дочь: Прутковская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Агафья Стефановна

Смерть
Неизвестно
Караменды батыр, Целиноградский район, Акмолинская область
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