Матюкова Пелагия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти17.10.1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Николай
Мать: не указана
Дочь: Сафронова Татиана Константинова
Отец ребёнка: Матюков Константин Яковлев
Сын: Матюков Иван Константинов
Отец ребёнка: Матюков Константин Яковлев
Сын: Матюков Петр
Отец ребёнка: Матюков Константин Яковлев
Сын: Матюков Павел
Отец ребёнка: Матюков Константин Яковлев
Сын: Матюков Яков Константинов
Отец ребёнка: Матюков Константин Яковлев
Дочь: Матюкова Параскева
Отец ребёнка: Матюков Константин Яковлев
Дочь: Матюкова Анна
Отец ребёнка: Матюков Константин Яковлев
Сын: Матюков Николай
Отец ребёнка: Матюков Константин Яковлев
Дочь: Матюкова Анастасия
Отец ребёнка: Матюков Константин Яковлев
Сын: Матюков Георгий
Отец ребёнка: Матюков Константин Яковлев
Дочь: Матюкова Ксения
Отец ребёнка: Матюков Константин Яковлев
Дочь: Матюкова Ирина Константинова
Отец ребёнка: Матюков Константин Яковлев
Сын: Матюков Петр
Отец ребёнка: Матюков Константин Яковлев