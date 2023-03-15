Матюков Яков Константинов
Место рождения
Дата рождения16.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Романова (Матюкова) Анна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
09.09.1925
Дочь: Тараканчикова (Матюкова) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
08.04.1927
Сын: Матюков Василий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1931
Сын: Матюков Алексей
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно