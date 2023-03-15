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Матюков Яков Константинов

Место рождения

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд

Дата рождения

16.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1889

Отец: Матюков Константин Яковлев

Мать: Матюкова Пелагия Николаева

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Романова (Матюкова) Анна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
09.09.1925

Дочь: Тараканчикова (Матюкова) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
08.04.1927

Сын: Матюков Василий

Мать ребёнка: ?

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
1931

Сын: Матюков Алексей

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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