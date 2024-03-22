Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Матюков Петр
Матюков Петр
Написать автору
Древо
Место рождения
Матюкова
, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Дата рождения
23.08.1887
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Матюков Константин Яковлев
Мать
Матюкова Пелагия Николаева
1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1887
Отец:
Матюков Константин Яковлев
Мать:
Матюкова Пелагия Николаева
Матюкова
, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия