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Матюков Петр

Место рождения

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

23.08.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1887

Отец: Матюков Константин Яковлев

Мать: Матюкова Пелагия Николаева

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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