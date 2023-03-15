Матюков Иван Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
03.02.1903
Жена: Матюкова Анна Федорова
Рождение ребёнка
10.10.1904
Мать ребёнка: Матюкова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1921
Сын: Матюков Алексей
Мать ребёнка: Матюкова Анна Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Полина
Мать ребёнка: Матюкова Анна Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нужина Матрена
Мать ребёнка: Матюкова Анна Федорова
Смерть
Неизвестно