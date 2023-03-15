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Матюков Иван Константинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Матюков Константин Яковлев

Мать: Матюкова Пелагия Николаева

Бракосочетание
03.02.1903

Жена: Матюкова Анна Федорова

Рождение ребёнка
10.10.1904

Сын: Матюков Филипп Иванович

Мать ребёнка: Матюкова Анна Федорова

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1921

Сын: Матюков Алексей

Мать ребёнка: Матюкова Анна Федорова

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Полина

Мать ребёнка: Матюкова Анна Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нужина Матрена

Мать ребёнка: Матюкова Анна Федорова

Смерть
Неизвестно
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