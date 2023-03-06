Головин Афанасий Филимонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Афонасьевна
Мать ребёнка: Головина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Афонасьевна
Мать ребёнка: Головина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Головина Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно