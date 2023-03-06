Головин Афанасий Филимонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Афанасий Филимонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головин Филимон Матфеев

Мать: Головина София Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Афонасьевна

Мать ребёнка: Головина Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Афонасьевна

Мать ребёнка: Головина Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Ермил Афонасьвич

Мать ребёнка: Головина Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Наталья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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