Головина (Шумихина) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Шумихина) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шумихин Сергей Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головина) Мария Афонасьевна

Отец ребёнка: Головин Афанасий Филимонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головина) Ирина Афонасьевна

Отец ребёнка: Головин Афанасий Филимонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Ермил Афонасьвич

Отец ребёнка: Головин Афанасий Филимонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Афанасий Филимонов

Смерть
Неизвестно

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