Головина (Шумихина) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шумихин Сергей Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головина) Мария Афонасьевна
Отец ребёнка: Головин Афанасий Филимонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головина) Ирина Афонасьевна
Отец ребёнка: Головин Афанасий Филимонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Головин Афанасий Филимонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно