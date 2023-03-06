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Головин Филимон Матфеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Головин Матфей Силович

Мать: Головина Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головина) Ольга Филимоновна

Мать ребёнка: Головина София Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Стефан Филимонов

Мать ребёнка: Головина София Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Афанасий Филимонов

Мать ребёнка: Головина София Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головина) Евфимия Филимоновна

Мать ребёнка: Головина София Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина София Александровна

Смерть
Неизвестно

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