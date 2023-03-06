Головин Филимон Матфеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Головин Матфей Силович
Мать: Головина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головина) Ольга Филимоновна
Мать ребёнка: Головина София Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Головина София Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Афанасий Филимонов
Мать ребёнка: Головина София Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головина) Евфимия Филимоновна
Мать ребёнка: Головина София Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно