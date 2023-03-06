Головина София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина София Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Филимоновна

Отец ребёнка: Головин Филимон Матфеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Стефан Филимонов

Отец ребёнка: Головин Филимон Матфеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Афанасий Филимонов

Отец ребёнка: Головин Филимон Матфеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимия Филимоновна

Отец ребёнка: Головин Филимон Матфеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Филимон Матфеев

Смерть
Неизвестно
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