Астраханцев Иван (мл) Косьмин
Место рождения
Дата рождения28.03.1833 ст.
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1833 ст.
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Астраханцова Макрина Ионина
Рождение ребёнка
1854
Сын: Астраханцев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Астраханцова Макрина Ионина
Рождение ребёнка
18.01.1861 ст.
Сын: Астраханцев Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Астраханцева Анна Миронова
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Астраханцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Астраханцева Анна Миронова
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Астраханцев Яков Иванович
Мать ребёнка: Астраханцева Анна Миронова
Рождение ребёнка
13.03.1871 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Астраханцева Анна Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897