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Астраханцев Иван (мл) Косьмин

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Место рождения

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

28.03.1833 ст.

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1833 ст.

Отец: Астраханцев Косьма Захаров

Мать: Астраханцова Агафья (Агапия) Тимофеева

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Астраханцова Макрина Ионина

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Астраханцев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Астраханцова Макрина Ионина

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1861 ст.

Сын: Астраханцев Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Астраханцева Анна Миронова

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Астраханцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Астраханцева Анна Миронова

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Астраханцев Яков Иванович

Мать ребёнка: Астраханцева Анна Миронова

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1871 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Астраханцева Анна Миронова

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Анна Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Макрина Ионина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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