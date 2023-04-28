Астраханцова (Сырчина) Агафья (Агапия) Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова (Сырчина) Агафья (Агапия) Тимофеева

Место рождения

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

02.02.1804 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1804 ст.

Отец: Сырчин Тимофей Григорьев

Мать: Сырчина Евдокия Петрова

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1827

Муж: Астраханцев Косьма Захаров

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.03.1830 ст.

Сын: Астраханцев Иван (ст) Косьмин

Отец ребёнка: Астраханцев Косьма Захаров

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1831 ст.

Сын: Астраханцев Алексей Косьмин

Отец ребёнка: Астраханцев Косьма Захаров

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Дарья Косьмина

Отец ребёнка: Астраханцев Косьма Захаров

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1833 ст.

Сын: Астраханцев Иван (мл) Косьмин

Отец ребёнка: Астраханцев Косьма Захаров

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: София Косьмина

Отец ребёнка: Астраханцев Косьма Захаров

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Евлампия Косьмина

Отец ребёнка: Астраханцев Косьма Захаров

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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