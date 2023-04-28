Астраханцова (Сырчина) Агафья (Агапия) Тимофеева
Место рождения
Дата рождения02.02.1804 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1804 ст.
Отец: Сырчин Тимофей Григорьев
Мать: Сырчина Евдокия Петрова
Бракосочетание
1827
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.03.1830 ст.
Сын: Астраханцев Иван (ст) Косьмин
Отец ребёнка: Астраханцев Косьма Захаров
Рождение ребёнка
28.09.1831 ст.
Сын: Астраханцев Алексей Косьмин
Отец ребёнка: Астраханцев Косьма Захаров
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Дарья Косьмина
Отец ребёнка: Астраханцев Косьма Захаров
Рождение ребёнка
28.03.1833 ст.
Сын: Астраханцев Иван (мл) Косьмин
Отец ребёнка: Астраханцев Косьма Захаров
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: София Косьмина
Отец ребёнка: Астраханцев Косьма Захаров
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Евлампия Косьмина
Отец ребёнка: Астраханцев Косьма Захаров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858