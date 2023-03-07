Астраханцев Иван (ст) Косьмин
Место рождения
Дата рождения28.03.1830 ст.
Дата смерти08.11.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1830 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1870 ст.
Сын: Астраханцев Андрей Иванович
Мать ребёнка: Астраханцова Евдокия Елевферьева
Бракосочетание
До 1870
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат, крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.11.1871 ст.
Причина смерти: от чахотки