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Астраханцев Иван (ст) Косьмин

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Место рождения

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

28.03.1830 ст.

Дата смерти

08.11.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1830 ст.

Отец: Астраханцев Косьма Захаров

Мать: Астраханцова Агафья (Агапия) Тимофеева

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1870 ст.

Сын: Астраханцев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Астраханцова Евдокия Елевферьева

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1870

Жена: Астраханцова Евдокия Елевферьева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат, крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.11.1871 ст.
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от чахотки
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