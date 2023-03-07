Астраханцева (Мухачева) Анна Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1861 ст.
Сын: Астраханцев Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Астраханцев Иван (мл) Косьмин
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Астраханцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Астраханцев Иван (мл) Косьмин
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Астраханцев Яков Иванович
Отец ребёнка: Астраханцев Иван (мл) Косьмин
Рождение ребёнка
13.03.1871 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Астраханцев Иван (мл) Косьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897