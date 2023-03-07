Астраханцева (Мухачева) Анна Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева (Мухачева) Анна Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1861 ст.

Сын: Астраханцев Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Астраханцев Иван (мл) Косьмин

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Астраханцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Астраханцев Иван (мл) Косьмин

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Астраханцев Яков Иванович

Отец ребёнка: Астраханцев Иван (мл) Косьмин

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1871 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Астраханцев Иван (мл) Косьмин

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцев Иван (мл) Косьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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