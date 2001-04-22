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Артюшенко Алина Васильевна
Артюшенко Алина Васильевна
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Место рождения
Наровля
, Наровлянский район, Гомельская область
Дата рождения
22.04.2001
Пол
Женский
Отец
Артюшенко Василий Николаевич
1975 г.р.
Мать
Артюшенко (Гавейнович) Татьяна Леонидовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2001
Отец:
Артюшенко Василий Николаевич
Мать:
Артюшенко Татьяна Леонидовна
Наровля
, Наровлянский район, Гомельская область
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