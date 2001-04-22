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Артюшенко Алина Васильевна

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Место рождения

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область

Дата рождения

22.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2001

Отец: Артюшенко Василий Николаевич

Мать: Артюшенко Татьяна Леонидовна

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
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