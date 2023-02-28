Артюшенко Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1975
Рождение ребёнка
22.04.2001
Дочь: Артюшенко Алина Васильевна
Мать ребёнка: Артюшенко Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
19.09.2005
Дочь: Артюшенко Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Артюшенко Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артюшенко Владислав Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно