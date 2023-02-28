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Артюшенко Василий Николаевич

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Место рождения

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область

Дата рождения

18.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1975

Отец: Артюшенко Николай Васильевич

Мать: Артюшенко Зинаида Сергеевна

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
22.04.2001

Дочь: Артюшенко Алина Васильевна

Мать ребёнка: Артюшенко Татьяна Леонидовна

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
19.09.2005

Дочь: Артюшенко Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Артюшенко Татьяна Леонидовна

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюшенко Владислав Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артюшенко Татьяна Леонидовна

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