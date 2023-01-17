Артюшенко (Гавейнович) Татьяна Леонидовна
Место рождения
Дата рождения16.07.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.2001
Дочь: Артюшенко Алина Васильевна
Отец ребёнка: Артюшенко Василий Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.2005
Дочь: Артюшенко Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Артюшенко Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно