Артюшенко (Гавейнович) Татьяна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюшенко (Гавейнович) Татьяна Леонидовна

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Место рождения

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область

Дата рождения

16.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
22.04.2001

Дочь: Артюшенко Алина Васильевна

Отец ребёнка: Артюшенко Василий Николаевич

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
19.09.2005

Дочь: Артюшенко Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Артюшенко Василий Николаевич

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артюшенко Василий Николаевич

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