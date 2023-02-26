Иван Саввин
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1787
Дата смерти28.01.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Савва (Савелий) Карпов
Мать: Пелагея Васильева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: Матрона Трофимова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Стефан Иоаннов
Мать ребёнка: Матрона Трофимова
Рождение ребёнка
06.02.1821
Сын: Никифор Иоаннов
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
д.Слобода вотчины помещика Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.05.1824
Жена: Матрона Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Михайлова
Смерть
28.01.1835
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище