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Иван Саввин

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1787

Дата смерти

28.01.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Савва (Савелий) Карпов

Мать: Пелагея Васильева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: Матрона Трофимова

Рождение ребёнка
1818

Сын: Стефан Иоаннов

Мать ребёнка: Матрона Трофимова

Рождение ребёнка
06.02.1821

Сын: Никифор Иоаннов

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

д.Слобода вотчины помещика Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.05.1824

Жена: Матрона Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Михайлова

Смерть
28.01.1835
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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