Никифор Иоаннов
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.02.1821
Дата смерти10.05.1822
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1821
Отец: Иван Саввин
Мать: Марфа Михайлова
д.Слобода вотчины помещика Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.05.1822
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.