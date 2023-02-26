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Никифор Иоаннов

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.02.1821

Дата смерти

10.05.1822

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1821

Отец: Иван Саввин

Мать: Марфа Михайлова

д.Слобода вотчины помещика Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.05.1822
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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